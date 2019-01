Meisje (8) overleeft sleetjerijden niet mvdb

06 januari 2019

20u41

Bron: ANSA - Giornale Trentino 10 Een achtjarig meisje is vrijdag in het Italiaanse Rittner Horn (Zuid-Tirol) om het leven gekomen bij een ongeval tijdens het sleetjerijden. De slee waarop ze samen met haar moeder zat, botste tegen een boom. De moeder verkeert nog steeds in kritieke toestand.

De carabinieri zoeken uit hoe moeder en dochter met de slee op de piste terecht kwamen. De helling in kwestie is een zwarte piste die enkel voor ervaren skiërs en snowboarders is aangewezen. Het jonge meisje was op slag dood, haar moeder werd in kritieke toestand per helikopter naar het ziekenhuis in de stad Bolzano gebracht.

Op de piste staat het slee-verbod enkel in het Duits (‘Rodeln verboten’) vermeld. De twee slachtoffers zijn volgens enkele media Italianen die het Duits mogelijk niet machtig zijn. 62% van de bevolking in de autonome provincie Zuid-Tirol heeft Duits als voertaal. Ook het Italiaans (23%) en het Reto-Romaanse Ladinisch (4%) heeft een officiële status. Het slee-icoontje naast de verbodtekst, staat erg klein afgebeeld.