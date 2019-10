Meisje (8) komt om bij politiegeweld in Rio, politie valt ziekenhuis binnen om dodelijke kogel veilig te stellen IB

04 oktober 2019

07u06

Bron: Reuters, ANP 3 De Braziliaanse politie heeft een inval gedaan bij een ziekenhuis in Rio de Janeiro om een politiekogel veilig te stellen waarmee een achtjarig meisje is doodgeschoten. Dat melden Braziliaanse media. De agenten wilden met de actie voorkomen dat er onderzoek gedaan kon worden. De feiten dateren van eind vorige maand.

Tussen de tien en twintig agenten vielen binnen bij het ziekenhuis en eisten dat ze de kogel meekregen. De dokters van het ziekenhuis weigerden dit, maar zijn nu bang voor wraakacties van de militaire politie, die het in een verklaring “normaal” noemt dat agenten meegaan naar het ziekenhuis na een schietpartij. Er wordt zowel intern door de militaire politie als door de burgerpolitie onderzoek gedaan naar mogelijk wangedrag van leden van het politieteam dat bij de schietpartij betrokken was.

De achtjarige Agatha Felix is het vijfde kind dat dit jaar is omgekomen door een politiekogel in Rio de Janeiro. Ze werd geraakt door agenten die een motorrijder wilden aanhouden. Tussen januari en augustus zijn er al 1.249 mensen door de politie in de stad gedood, wat neerkomt op zo'n vijf doden per dag.



Critici beschuldigen de extreemrechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro en de eveneens rechtse gouverneur van Rio Wilson Witzel ervan de politie aan te moedigen om te schieten om te doden. Zowel Bolsonaro als Witzel staan voor een hardere aanpak van criminelen.