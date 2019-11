Meisje (7) neergeschoten terwijl ze verkleed als bijtje aan trick-or-treat doet in Chicago KVDS

01 november 2019

06u25

Bron: AP, Chicago Tribune, Washington Post 0 Een 7-jarig meisje is donderdagavond neergeschoten in Chicago toen ze verkleed als bijtje aan het trick-or-treat’en was. Dat is een Amerikaans gebruik op Halloween, waarbij kinderen bij mensen aanbellen en om snoep vragen. Het meisje is in kritieke toestand.

Het incident gebeurde vroeg op de avond in de buurt van Little Village. Het meisje liep met haar vader over straat, toen ze volgens de politie geraakt werd door wat een verdwaalde kogel lijkt te zijn. Ze werd onderaan de hals geraakt en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Achtervolging

Volgens de politie was er in de straat een achtervolging aan de gang. Een 31-jarige man werd achternagezeten door een groep andere mannen, toen één van die laatsten het vuur opende. De man van 31 werd geraakt door een kogel in de linkerhand. Hij werd in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht.





Voorlopig zou de politie nog geen spoor hebben naar de dader. Er zou wel een veiligheidscamera gehangen hebben vlakbij de plaats waar de feiten gebeurden. De politie hoopt dat daar misschien iets opstaat dat kan helpen bij het identificeren van de dader.