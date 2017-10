Meisje (7) met wanderlust laat ouders achter en trekt richting luchthaven. En daar houdt het verhaal niet op. lva

00u30

Bron: Reuters 0 Thinkstock Afgelopen zondag raakte een reislustig en ondernemend meisje van 7 op haar ouders uitgekeken. In het centraal station van Genève in Zwitserland hield ze het voor bekeken en besliste ze op eigen houtje de trein naar de luchthaven te nemen. Een halte later stapte ze uit, liep richting de douane waar ze zonder problemen werd doorgelaten door zich te omringen door volwassenen die haar ouders konden zijn, en eenmaal in de vertrekhal liep ze richting een gate. De tocht was nog niet ten einde.

Haar kleine gestalte liet toe dat de 7-jarige ongemerkt voorbij de balie aan de gate kon lopen. Haar missie was bijna volbracht. Ze moest enkel nog aan boord van het toestel zien te geraken. Eerst probeerde ze een lid van de bemanning te volgen, maar die stuurde het meisje terug naar de balie. Bij haar tweede poging liet ze zich in een grote groep van passagiers opgaan en deed ze alsof ze op zoek was naar haar ouders. Haar plan bleek dit keer succesvol. Maar op het vliegtuig zelf had men door dat er iets niet pluis was en het meisje werd uiteindelijk aan de politie overgeleverd.

Na haar verdwijning hadden de ouders meteen de Zwitserse politie verwittigd, die op basis van beelden van veiligheidscamera's alle stappen van het meisje van het station tot op het vliegtuig heeft kunnen nagaan, aldus Bertrand Staempfli, woordvoerder van de luchthaven van Genève.



Staempfli wou niet zeggen welke maatschappij bij het voorval betrokken was. Over de bestemming wou hij enkel kwijt dat het een vlucht naar Frankrijk was. In een verklaring zei de luchthaven dat ze de veiligheidsprocedures strenger zouden maken na dit "hoogst betreurenswaardige incident." Staempfli zei ook nog dat "dit nooit had mogen gebeuren".