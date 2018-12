Meisje (6) overleeft val van 9 meter uit Duitse skilift, maar raakt zwaargewond kg

30 december 2018

21u00

Bron: ANP 0 Een zesjarig meisje heeft een val van 9 meter uit een skilift in Duitsland overleefd. Het kind raakte zwaargewond en werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval was zondagmiddag in Eibenstock ten zuiden van Chemnitz in het oosten van Duitsland. Hoe het meisje uit de lift kon vallen is niet duidelijk.

