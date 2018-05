Meisje (6) krijgt tak op hoofd en sterft tijdens noodweer in Frankrijk IVI

28 mei 2018

11u16

Bron: FranceInfo 1 Een zesjarig meisje is zaterdag om het leven gekomen bij het noodweer in het westen van Frankrijk. Het kind was aan het wandelen met haar ouders toen plots een hevige storm opkwam. Ze werd geraakt door een tak van een boom. Het incident deed zich voor in het departement Mayenne.

De tak raakte het meisje op het hoofd toen ze met haar ouders aan het wandelen was in het park van de gemeente Changé. Het kind liep een hersentrauma op. Ze werd nog overgebracht naar het ziekenhuis maar is bij aankomst overleden. De mama van het meisje is in shock opgenomen in het ziekenhuis.

Het westen van Frankrijk is dit weekend geteisterd door hevige stormen. In het departement Mayenne, en op verschillende andere plaatsen, was de code oranje van kracht. Toch heeft het noodweer heel wat mensen verrast. De stormen kwamen plots op en gingen snel weer over, maar op korte tijd is er toch heel wat schade. Zo zijn in verschillende wijnregio’s van het land wijngaarden compleet vernield.

Bordeaux, une grosse averse vient inonder la rue de Pessac. @sudouest @BFMTV #bordeaux @afpfr pic.twitter.com/DW2glnIHPw Alopops(@ AloisChp) link

Des arbres sont tombés sur la route... #orage pic.twitter.com/puisc0NhOL knarf(@ knarfworld) link