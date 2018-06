Meisje (6) korte tijd ontvoerd in Weert, vlak over de grens met Nederland IB

07 juni 2018

00u29

Bron: ANP, AD 7 Een zesjarig meisje is gisterenavond korte tijd ontvoerd in het Nederlands-Limburgse Weert, vlak over de grens. Het kind werd rond 18 uur op de Maastrichtstraat vermoedelijk tegen haar wil in de achterbak van een witte auto gezet.

Volgens dagblad De Limburger zou de bestuurder het kind hebben verzocht in de auto te stappen. Toen ze dat weigerde zou hij haar in de kofferbak van de auto hebben gezet. Volgens de politie was de kofferbak niet goed gesloten, waardoor een getuige haar zag zitten.

Niet veel later slaagde het meisje er aan de Nedermaaslaan weer in om de auto te verlaten. Of ze zelf is ontsnapt of dat haar belager haar heeft laten gaan, is onduidelijk.

Het geschrokken kind is inmiddels weer terecht en herenigd met haar familie. De auto, vermoedelijk een Volkswagen Golf of soortgelijk model, is even later door een getuige gezien op de Nedermaaslaan.

Politie zoekt getuigen van een kortstondige ontvoering van een meisje die begon op de Maastrichtstraat in #Weert Politie Limburg(@ PolLimburg) link