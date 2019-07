Meisje (6) dodelijk geraakt door golfbal van vader mvdb

17 juli 2019

08u43

Bron: ANP 3 Een zesjarig meisje is in de VS om het leven gekomen doordat ze werd geraakt door een golfbal die door haar vader was weggeslagen. De bal kwam tegen haar hoofd.

Het kind werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht waar het korte tijd later overleed. Het incident gebeurde maandag op een golfbaan in Orem in de staat Utah. Het meisje zat in een golfkarretje op ongeveer 20 meter van de plaats waar haar vader het balletje wegsloeg.



De politie gaat uit van een tragisch ongeval, meldden Amerikaanse media. De namen van de vader en dochter zijn niet bekendgemaakt.

