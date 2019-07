Meisje (5) gaat wildplassen tijdens vakantie in Frankrijk en wordt doodgereden door haar moeder HAA

31 juli 2019

16u47

Bron: France Info 24 Een meisje van vijf jaar is gisteren omgekomen in Frankrijk nadat ze door haar eigen moeder werd aangereden. De kleuter raakte verpletterd tussen de auto van haar ouders en een muur tijdens een plaspauze, melden Franse media.

Het tragische ongeluk vond iets voor 19 uur plaats in de badplaats Saint-Jean-de-Monts, in het westen van Frankrijk. Het kind was samen met haar ouders en twee zusjes van 11 en 14 jaar op reis in de regio. Gisteravond was het gezin uit Manche met de auto onderweg toen de jongste dochter plots een plasje moest doen.

De moeder, die achter het stuur zat, zette de wagen aan de kant, waarna het meisje uitstapte om in het wild te plassen. Om een nog onverklaarbare reden reed de vrouw ineens achteruit en verpletterde ze haar dochter. De moeder zou tijdens het manoeuvre niet gezien hebben waar het meisje zich bevond. De 5-jarige kleuter raakte gekneld tussen het voertuig en de muur van een woning.

De brandweer en hulpdiensten rukten uit met onder andere een helikopter, maar voor het meisje kwam alle hulp te laat. Ze overleed ter plaatse aan een hartstilstand, meldt France Info. De ouders en zusjes van het jonge slachtoffer waren in shock en hadden psychologische bijstand nodig.

Het parket van Sables-d’Olonne is een onderzoek gestart voor onvrijwillige doodslag.