Meisje (5) doodgereden door graafmachine op Champs-Elysées, moeder kritiek HA

12 oktober 2018

16u53

Bron: Le Parisien 2 Bij een tragisch ongeluk op de Champs-Élysées in Parijs is vanmiddag een 5-jarig meisje om het leven gekomen en haar moeder zwaargewond geraakt. Het duo werd tijdens het oversteken van de wereldberoemde avenue gegrepen door een graafmachine, meldt Le Parisien.

Volgens een woordvoerder van de Parijse brandweer gebeurde de aanrijding toen de graafmachine een werf voor de aanleg van een nieuw fietspad verliet. Pas na een twintigtal meter kwam het voertuig tot stilstand, nadat een getuige de chauffeur van het privèbedrijf had gealarmeerd.

De kleuter overleed ter plaatse; haar moeder werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Het is nog onduidelijk of de chauffeur of de moeder en haar kind een verkeerslicht hebben genegeerd. Ooggetuigen van het ongeluk en de bestuurder van de graafmachine zijn in shock. Burgemeester Anne Hidalgo ging ter plaatse. Ze benadrukte dat het zelden voorkomt dat de Champs-Élysées door dergelijk ernstig ongeluk wordt opgeschrikt.

Dramatique accident sur les Champs-Elysées : Une fillette de 5 est décédée apres avoir était renversée par un engin de chantier. La mère gravement blessée. pic.twitter.com/PQhQ0nqxQe Remy Buisine(@ RemyBuisine) link