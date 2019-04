Meisje (4) stuurt brief naar moeder in de hemel en krijgt hartverwarmend antwoord Redactie

Bron: Metro.co.uk, The Sun 16 De vierjarige Ella Lennon uit Schotland verloor in december haar mama aan kanker. Met een kaartje voor Moederdag wilde ze haar moeder laten weten hoeveel ze van haar houdt. Dat postte ze met als bestemmeling ‘mama in de hemel’. Verrassend genoeg kwam er twee dagen later antwoord.

“Je bent één in een minion, mama”, stond er op het kaartje van Ella met een tekening van een minionfiguurtje uit de Disneyfilm ‘Despicable Me’.

Het hartverwarmende antwoord kwam minder dan 48 uur later van een medewerker van het Britse postbedrijf Royal Mail. “Mijn mooie Ella, heel erg bedankt voor je bijzondere kaart voor Moederdag. Je bent één uit een minion voor mij en ik hou heel veel van jou. Miljoen en biljoenen en triljarden is hoeveel ik van je hou! Je groeit op tot een erg slim en bijzonder groot meisje en ik ben zo trots op jou. Zelfs al ben ik in de hemel, ik waak elke dag over jou!” stond er in de brief die als afzender “Mama, Engelenpoort 1, In de wolken, Hemel” vermeldde.



Ella’s vader Dean zegt dat zijn dochter enorm blij was met de brief. “Ik wil de vriendelijke persoon bij de Royal Mail bedanken die Ella een brief terugstuurde van haar mama uit de hemel. Haar lief gezichtje lichtte op”, reageerde hij aan de Britse krant The Sun.

Linda Ross, de tante van Ella en de zus van haar moeder Jennifer, deelde het nieuws via sociale media. “Vandaag maakte een vriendelijke onbekende van de Royal Mail de tijd om te antwoorden en een klein meisje erg blij te maken. Haar gezichtje lichtte op met de grootste glimlach. Het bewijst dat er fantastische mensen in de wereld zijn. Ik kan jullie niet genoeg bedanken”, aldus Ross.