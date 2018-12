Meisje (4) sterft plotseling op school, vier jaar nadat haar broertje hetzelfde is overkomen Karen Van Eyken

15 december 2018

11u33

Bron: Le Parisien 0 Afgelopen donderdag heeft een tragische gebeurtenis plaatsgevonden in een school in de gemeente Rethel in de Franse Ardennen. Agathe, een vierjarig meisje, stierf plotseling tijdens de speeltijd. Volgens de hulpdiensten overleed ze aan een hartstilstand. Voor de ouders van het meisje is het een onbeschrijfelijk groot drama omdat ze vier jaar geleden hun zoontje Gabriel op gelijkaardige manier hebben moeten afgeven.

“Het meisje was op haar knieën gevallen. Onmiddellijk verwittigden enkele kinderen de leraar”, zo vertelde inspecteur Jean-Roger Ribaud aan een lokale krant. In afwachting van de komst van de hulpdiensten paste een medewerker van de school hartmassage en mond-op-mondbeademing toe. Maar uiteindelijk kon er voor de kleine Agathe geen hulp meer baten. Ze was gestorven aan een hartstilstand. Het lerarenkorps en de leerlingen van de school Sainte-Thérèse kregen psychologische bijstand na het drama, net zoals de onfortuinlijke ouders van de kleuter.

Deze tragedie laat Rethel verbijsterd achter omdat iedereen beseft hoe hard deze familie wordt getroffen. In november 2014 is Gabriel, de oudere broer van Agathe, op een andere school van de gemeente eveneens plots komen te overlijden na een hartfalen.