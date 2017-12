Meisje (3) verzamelt duizenden volgers met make-upvideo’s, maar kritiek op haar leeftijd is verschroeiend Koen Van De Sype

07u14

Bron: Yahoo, Fox News 3 Instagram De moeder van een Amerikaans meisje van 3 jaar dat op Instagram duizenden volgers weet te bekoren met haar make-upvideo’s, ligt onder vuur. Nadat een van de video’s van Liriana viraal ging, liet de kritiek niet op zich wachten. Want niet iedereen bleek het opzet zo schattig te vinden. “Ze is hier veel te jong voor, laat haar tekenen, zwemmen of piano spelen”, klonk het onder meer.

Suella post al een tijdje filmpjes van haar dochter online. Daarin is te zien hoe kleine Liriana cosmetica aanbrengt op haar gezichtje, van oogschaduw en blush tot concealer, mascara en lipstick. “Ze doet haar make-up helemaal zelf, van start tot finish”, vertelt Suella aan Yahoo Beauty. “Ik zit er gewoon bij en neem het allemaal op, zonder iets te doen.”

Familie

Aanvankelijk deelde ze beelden alleen met familie, maar ze vond het geweldig toen ook anderen zich enthousiast toonden. “Liriana houdt ervan om alles wat ik doe te kopiëren”, gaat ze verder. “Alles moet matchen, ook ons haar en onze outfits. Het is supergrappig en het is al zo sinds ze anderhalf was.” (lees hieronder verder)

Een van de video’s werd opgepikt door de bekende Amerikaanse make-upartieste Huda Kattan, die bijna 24 miljoen volgers heeft op Instagram. “O God, ze is zo schattig”, schreef die erbij, toen ze zag dat het meisje de oogschaduw van haar beautylijn gebruikte. Meer dan een miljoen mensen bekeken de beelden op haar account en deze week werd het filmpje opnieuw gedeeld op een beautysite, waar het weer meer dan een half miljoen kijkers trok. “Knap, het is prachtig om kleintjes zich te zien uiten met make-up”, klonk het onder meer. “Ze is gewoon beter dan ik!” en “Ze wordt een professional.” (lees hieronder verder)

Instagram Huda Kattan.

Maar niet iedereen bleek even positief over de filmpjes. Er was ook snoeiharde kritiek. “Ze is hier veel te jong voor. Arm meisje. Ze weet niet wat het is om echt kind te zijn”, klinkt het. En ook: “Waar zijn haar ouders? Er zitten giftige chemische producten in de make-up die ze in haar ogen wrijft.” en “Ze heeft een andere bezigheid nodig, laat haar tekenen, zwemmen of piano spelen. Ze kan zich bezig houden met make-up als ze een tiener is. Laat haar nu gewoon een kind zijn, want dat komt niet meer terug.” (lees hieronder verder)

Aanvankelijk was Suella geschokt door de negatieve commentaren, maar intussen leerde ze om het gewoon naast zich neer te leggen. “In het begin stoorde het me. Zeker nadat Huda Kattan het filmpje had gedeeld en we zo in de wolken waren. Ik wilde me verantwoorden en de negatieve reacties ontkrachten. Ik probeer haar niet te verkopen of haar onschuld weg te nemen. Mijn dochter doet niet per definitie make-up op als ze wakker wordt. Ze vindt het gewoon leuk om er af en toe mee te spelen en daar heb ik geen problemen mee. Hebben we dat als kind niet allemaal gedaan?”