Meisje (3) vecht voor leven na inslikken van achtergelaten xtc-pil in speeltuin op Ibiza

19 juli 2019

17u33

Bron: The Sun 2 Op het populaire Spaanse vakantie-eiland Ibiza is een 3-jarig meisje in kritieke toestand geraakt na het inslikken van een xtc-pil die was achtergelaten in een speeltuin. Dat gebeurde terwijl ze met haar moeder en twee broers en zussen op vakantie was in Santa Eulalia, de derde grootste stad van Ibiza.

Het Russische meisje werd gisterochtend opgenomen in het Can Misses-ziekenhuis op het eiland, maar later op de dag overgebracht naar het ziekenhuis Son Espases op Majorca vanwege de ernst van haar toestand. Daar wordt ze behandeld op de afdeling intensieve zorgen.



Een woordvoerder van de Guardia Civil bevestigde dat het kindje per ongeluk een xtc-pil had geslikt die ze in een speeltuin op de grond had gevonden en opgeraapt. “Ze was met vakantie op Ibiza. Tests hebben bevestigd dat het een xtc-tablet was en we vermoeden dat een dealer of gebruiker de pil in het park heeft laten vallen en het kleine meisje dacht dat het een snoepje was.”



Santa Eulalia staat ook bekend als een van de meest gezinsvriendelijke toeristische bestemmingen van het eiland Ibiza. Ook touroperatoren TUI en Neckermann hebben er verschillende hotels voor Belgische toeristen.

