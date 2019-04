Meisje (3) overleeft familiedrama door zich onder bed te verstoppen, moeder en zusjes vermoord HAA

14 april 2019

23u37

Bron: ABC, CNN 2 Een 30-jarige man heeft donderdagavond een bloedbad aangericht in de Amerikaanse stad Phoenix. Austin Smith schoot zijn vrouw en dochter (5) dood en bracht ook zijn 7-jarige dochter om het leven. Vervolgens reed de man naar de flat van de vermeende minnaar van zijn echtgenote, waar hij het vuur opende. In totaal kwamen vier mensen om het leven, twee anderen raakten zwaargewond. De 3-jarige dochter van Smith overleefde de schietpartij door zich onder een bed te verstoppen.

Smith was donderdagavond op de lappen geweest. Toen hij thuiskwam, confronteerde hij zijn vrouw Dasia Patterson (29) met de geruchten dat ze hem bedrogen zou hebben. De echtgenote ontkende, waarna de dertiger de trappers verloor en zijn partner en twee van zijn drie dochters om het leven bracht.

Smith reed daarna naar het appartement van de 46-jarige man van wie hij vermoedde dat die met zijn vrouw had geslapen. Volgens sommige Amerikaanse media gaat het om zijn broer. Hij schoot de vermeende minnaar dood en verwondde ook een vrouw en man die in de flat aanwezig waren.

Oproep

De politie kwam het familiedrama op het spoor nadat ze over de tweede schietpartij een oproep had ontvangen, zegt Tommy Thompson van de politie van Phoenix. Toen een patrouille ter plaatse kwam, sloeg Smith op de vlucht met zijn wagen. Na een korte achtervolging kon de verdachte opgepakt worden.

Eén van de zwaargewonden op de plaats delict vertelde aan de politie dat hij zich zorgen maakte om de familie van de verdachte, waarna ook een patrouille naar de woning van het gezin werd gestuurd. Agenten vonden er de lichamen van Dasia en de twee meisjes. Austins vrouw en zijn 5-jarige dochter waren doodgeschoten. De oudste dochter overleed aan de gevolgen van een “stomp trauma”, aldus de politie.

Tegen alle verwachtingen in vonden de agenten onder een bed nog een 3-jarige peuter. Het jongste kind van het gezin, zo bleek. Zij was ongedeerd.

“God”

Smith bekende na zijn arrestatie vrijwel meteen dat hij verantwoordelijk was voor het bloedbad. Aan de politie zei de vader dat hij zijn oudste dochter had gedood omdat ze aan het huilen was. Zijn 3-jarige dochter die onder bed verstopt zat, had hij naar eigen zeggen gespaard omdat ze hem “aan zichzelf deed denken”. Tijdens zijn verhoor zei Smith nog dat “God hem had gezegd wat hij had moeten doen”.

Nabestaanden van de doodgeschoten Dasia reageren geschokt op de feiten. “Al onze aandacht gaat nu naar het jongste dochtertje, dat net haar moeder en twee zusjes is verloren”, getuigt de familie aan CNN. Austin Smith is naar de gevangenis van Maricopa County gebracht. De dertiger wordt beschuldigd van viervoudige moord en tweevoudige poging tot moord.