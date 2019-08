Meisje (3) ontvoerd terwijl moeder slaapt, daarna verkracht en onthoofd in India kg

01 augustus 2019

12u15

Bron: Belga 0 In India is een driejarig meisje in een station ontvoerd en vervolgens verkracht en onthoofd. De politie in de oostelijke deelstaat Jharkhand heeft drie verdachten opgepakt, onder wie de partner van de moeder, zo meldde ze vandaag.

Het meisje werd vorige donderdag ontvoerd toen ze samen met haar moeder en de nieuwe partner van de vrouw aan het slapen was in een station in de stad Jamshedpur. Op opnames van bewakingscamera's was te zien hoe een man het slapende kind in zijn armen wegdraagt.



Aan de hand van de beelden kwam de politie de verdachten op het spoor. Maandagavond pakte ze de ontvoerder - een recidivist die eerder al veroordeeld werd voor het ontvoeren van kinderen - en een handlanger op.

Gedumpt in struik

De twee dertigers bekenden dat ze het meisje verkracht, gewurgd en onthoofd hadden. Het tweetal leidde de politie dinsdag naar het lichaam van het meisje, dat in een zak was gedumpt in een struik op vier kilometer van het station. Het hoofd is nog steeds niet gevonden.



Daarnaast werd de partner van de moeder opgepakt. Die zou mogelijk de opdracht hebben gegeven om het kind te ontvoeren.

Seksueel geweld

In India is seksueel geweld op vrouwen en kinderen een veel voorkomend probleem. In 2016, de laatst beschikbare cijfers, werden 20.000 gevallen van seksueel geweld op minderjarigen geregistreerd in het land. Volgens de Verenigde Naties is een op de drie verkrachtingsslachtoffers in India minderjarig.