Meisje (3) kritiek nadat rottweiler van het gezin in haar gezicht bijt

19 april 2019

12u59

Bron: Belga 0 Buitenland Een Frans meisje van drie jaar kind verkeert in kritieke toestand nadat een rottweiler haar gisteravond in het gezicht heeft gebeten. De feiten speelden zich af bij het meisje thuis, in het Franse Esquennoy, zo meldt het parket van Beauvais.

"In de vroege avond donderdag waren de moeder en het kind van drie jaar thuis met de twee rottweilers van het gezin", verklaart het parket. "De moeder had de honden net eten gegeven en verliet even de kamer, waarna een van de honden het kind aanviel."

Het meisje werd overgebracht naar het ziekenhuis van Amiens en verkeert momenteel in kritieke toestand. De moeder van het kind is ook in het ziekenhuis opgenomen met een beet in haar been.

