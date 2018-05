Meisje (3) dood teruggevonden in beek in Noord-Frankrijk: politie op zoek naar mentaal gehandicapte jongen (14) bvb

22 mei 2018

14u29

Bron: 7sur7, La Voix du Nord 1 Het levenloze lichaam van een meisje van 3 jaar is gisteren in de namiddag teruggevonden in een beekje in Mairieux, vlakbij Maubeuge in het noorden van Frankrijk, dichtbij de Belgische grens. Het meisje bleek verdronken te zijn. Een jongen van 14 jaar, die mentaal gehandicapt is, wordt gezocht als hoofdgetuige in de zaak, aldus de Franse pers.

Het meisje bracht de namiddag door bij haar grootouders waar ze speelde met andere kindjes. Plots merkten ze dat het meisje verdwenen was en iets later werd ze teruggevonden in een beekje vlakbij. De hulpdiensten konden het kleine meisje niet meer reanimeren.

Moord, onopzettelijke doodslag of een tragisch ongeval? Wat er precies gebeurd is in Mairieux gisteren op Pinkstermaandag blijft een vraag. Na het drama blijft Florian, de jongen van 14 jaar, onvindbaar. Florian verbleef op het moment van de feiten ook bij de grootouders van het meisje, dat een gastgezin is. Hij bevond zich volgens getuigen op de plaats van de feiten waar het drama zich afspeelde. Even voordien was hij daar nog aan het spelen met het slachtoffer. Kort daarna is hij verdwenen.

Persoonsbeschrijving

De politie heeft de persoonsbeschrijving van de 14-jarige jongen verspreid en heeft een oproep naar getuigen gedaan om hem terug te vinden. Hij droeg een grijze driekwartbroek en een wit T-shirt. Zijn schoenen zouden besmeurd zijn met modder. De jongen kampt met een mentale handicap.

Onderzoek

De rechercheurs willen op dit moment van het onderzoek nog voorzichtig zijn. Het is nog onmogelijk om te bevestigen dat de 14-jarige jongen iets te maken heeft met de dood van het meisje. Momenteel onderzoeken ze alle pistes. Zowel die van een ongelukkige verdrinkingsdood als die van een crimineel feit.

De procureur van Avesnes-sur-Helpe heeft zich begeven naar de plaats waar het drama zich afspeelde, maar hij weigerde alle commentaar.