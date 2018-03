Meisje (3) barricadeert deur slaapkamer met knuffels om pedofiel tegen te houden. Tevergeefs. Nu krijgt ze gerechtigheid KVDS

20 maart 2018

13u37

Bron: Daily Mail 0 Een veroordeeld Brits pedofiel heeft zijn celstraf stevig verhoogd gezien nadat een tweede slachtoffer van zijn misbruik zich meldde. Anthony Morgan (42) uit Liverpool werd in maart vorig jaar veroordeeld tot 16 jaar cel voor het herhaaldelijk verkrachten van een meisje van 6 jaar. Het tweede slachtoffer getuigde nu over hoe ze op nog jongere leeftijd probeerde hem uit haar kamer te houden door haar deur te barricaderen met knuffels. Tevergeefs.

Niet minder dan 225 keer verkrachtte hij het meisje en het misbruik begon toen ze amper 3 jaar was, zo klonk het in de rechtszaal. Haar stilzwijgen kocht de drugsverslaafde Morgan af met snoep. Zelf bekende hij dat hij het tweede slachtoffer – net als het eerste – 8 keer had verkracht.

Hoofd

Het misbruik kwam volgens openbare aanklager Robert Jones aan het licht nadat het slachtoffer “geseksualiseerd gedrag” begon te vertonen. “Het werd duidelijk dat het meisje zich gedroeg op een manier die wees op langdurig misbruik. Ze barricadeerde haar slaapkamerdeur met knuffels en raakte ook enkele keren helemaal over haar toeren. Ze huilde dan en zei dat ‘alles slecht was’ in haar hoofd. Ze kon het niet verdragen dat ze werd aangeraakt en braakte vaak na het misbruik. Ze had het gevoel ‘dat ze niet wist wat er met haar aan de hand was’.”

Uiteindelijk vertelde ze alles aan een volwassene en zei ze dat de verkrachtingen al plaatsvonden “zo lang ze zich kon herinneren”. Toen de politie verhaal ging halen bij Morgan, bekende hij het misbruik en vertelde hij dat hij haar snoep en ijsjes gaf en haar bedreigde zodat ze niets zou zeggen. Hij waarschuwde haar ook dat niemand haar zou geloven.

“Hij zei dat hij zich slecht voelde over wat hij deed en dat hij niet kon verklaren waarom hij er niet mee ophield. Zijn impulsen waren volgens hem de boosdoener. Hij gaf toe dat hij haar erge schade had toegebracht, ook psychologisch, en verklaarde dat hij daar nu spijt van heeft”, aldus Jones.

Trauma

Het slachtoffer heeft het intussen moeilijk op school en heeft zowel fysiek als emotioneel nog altijd te lijden onder het misbruik. Ze hield er onder meer een zwaar psychologisch trauma aan over. Ze vertelde de rechter dat ze bang was dat ze nooit een gezin zou hebben, omdat ze zich niet kon voorstellen dat ze ooit nog seks zou hebben in de toekomst.

Rechter Andrew Menary veroordeelde Morgan daarom tot een extra celstraf van 18,5 jaar voor de feiten. Hij zal zeker twee derde van die straf moeten uitzitten en zal pas in aanmerking komen voor vervroegde invrijheidstelling als een speciale commissie dat veilig acht. Dat betekent dat hij nog minstens 12 jaar achter de tralies blijft, mogelijks langer.

Verwoest

“Wat je deze meisjes hebt aangedaan, heeft hun leven verwoest”, aldus de rechter. “De kans is erg klein dat ze nu nog gewone en gezonde relaties zullen kunnen aanknopen met andere kinderen. Ook elke relatie als volwassene wordt een uitdaging. Zeker intieme. Daarvan zegt het tweede slachtoffer zelf dat ze die erg moeilijk zal vinden. Je hebt het leven van twee kinderen kapotgemaakt.”