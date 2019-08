Meisje (22 maanden) dat wasmiddel geserveerd kreeg in plaats van fruitsap, ontwaakt uit coma HAA

11 augustus 2019

18u44

Bron: Ouest-France 2 D e Franse peuter die zwaar verbrand raakte aan de slokdarm nadat ze op restaurant een glas wasmiddel in plaats van fruitsap geserveerd kreeg, is ontwaakt uit haar coma. Élisabeth ademt opnieuw zelfstandig en wacht op een overplaatsing naar een Parijs ziekenhuis. Dat heeft de vader van het meisje gezegd aan de lokale nieuwssite Ouest France.

De ouders van de 22 maanden oude peuter hadden op 1 augustus een glas fruitsap besteld voor hun dochter, maar het personeel van La Fontaine aux Bretons, een restaurant in de West-Franse kuststad Pornic, schotelde het kind per ongeluk een glas detergent voor. Élisabeth nam een slok en raakte ernstig verbrand aan de slokdarm. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze in kunstmatige coma werd gehouden.

Afgelopen donderdag werd het meisje uit haar coma gehaald. Ze wordt nog steeds behandeld voor haar brandwonden en heeft tijdens haar verblijf in het ziekenhuis een longinfectie opgelopen, maar het kind ademt opnieuw zelfstandig. “Dit is een opluchting. Hier wachtten we op”, vertelt de vader aan Ouest-France. Zelfstandig eten kan het meisje nog niet.





De ouders van Élisabeth, die in Ile-de-France wonen, wachten momenteel op een overplaatsing van hun dochter naar een Parijs ziekenhuis, dichter bij huis. Het is niet duidelijk of het kind nog steeds haar slokdarm dreigt te verliezen.