Meisje (21) doodgestoken na ruzie in haar studentenkamer in Rotterdam

13 december 2018

15u30

Bron: AD 0 Bij een ruzie in haar studentenkamer in Rotterdam is een 21-jarig meisje uit de Amerikaanse staat Minnesota doodgestoken. De vermoedelijke dader is een jongen die in hetzelfde studentencomplex woont, een 23-jarige Rotterdammer.

De verdachte sloeg na de steekpartij op de vlucht en liet Sarah Papenheim zwaargewond achter. Getuigen hoorden aan het eind van de ochtend een hevige ruzie en gegil van de studente. Ze sloegen alarm bij de politie. Agenten troffen de jonge vrouw badend in het bloed aan. Pogingen om haar te reanimeren mochten niet meer baten.

Van de verdachte was al snel bekend dat hij de trein naar Eindhoven had genomen. Toen hij daar op het station uitstapte, werd hij gearresteerd. Opvallend was dat hij een koffer voor een cello bij zich had. Om te onderzoeken wat er in zat, werd door de politie voor de zekerheid het perron afgesloten. De verdachte zat enige tijd geboeid met zijn knieën op de grond.

Studentenkamer

Sarah en de verdachte hadden een studentenkamer in woongebouw De Snor, een zogenoemd Algemeen Jongeren Pand. Er worden studentenkamers, studio’s en appartementen voor jonge starters verhuurd. Het merendeel van de bewoners is student. Rechercheurs van de forensische opsporing waren gisteren nog tot laat in de avond bezig met sporenonderzoek.

Psychologie

Sarah kwam in 2016 naar Rotterdam om er te studeren. Ze wilde een nieuw leven beginnen nadat haar broer zelfmoord had gepleegd. Op haar Facebookpagina schreef ze destijds dat ze psychologie wilde studeren om mensen met geestelijke problemen of depressies te kunnen gaan helpen. Daarnaast was ze actief in de muziek: ze drumde graag.

Op de Facebookpagina van Sarah zijn al tientallen berichten van medeleven geplaatst. “Rust zacht, Sarah. Ik kan dit echt niet geloven. Ik hoop dat je nu naar beneden kijkt en ziet hoe al die mensen je voor eeuwig in hun hart zullen dragen”, schrijft één van hen.

Het onderzoek moet uitwijzen wat voorafging aan de fatale steekpartij. Waarom de verdachte de trein nam en naar Eindhoven vluchtte, is evenmin duidelijk.

