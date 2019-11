Meisje (20) struikelt en valt bijna van klif in Grand Canyon Sven Van Malderen

04 november 2019

12u59

Bron: ABC News 2 Een jonge vrouw uit Austin (Texas) is tijdens een bezoek aan de Grand Canyon aan de dood ontsnapt. Emily Koford (20) stapte achteruit om een foto van haar moeder te nemen, maar schoof zo bijna de diepte in.

“Ik verwittigde haar dat ze moest stoppen, maar toch zette ze nog die ene stap”, vertelt Erin Koford aan ABC News. “Mijn hart klopte in mijn keel toen ik haar zag struikelen. Ik was ook kwaad, maar heb haar op dat moment toch vooral eens goed in mijn armen genomen.”

Het angstaanjagende tafereel werd toevallig gefilmd door een zekere Kevin Fox. “Ik nam hen in beeld om mijn kinderen te tonen wat ze zeker niet mochten doen. Maar ik had niet verwacht dat het zo spannend zou worden, ik hield werkelijk mijn adem in.”

“Ik dacht dat ze mij wilde tegenhouden voor de foto, ik besefte niet dat het om mijn veiligheid te doen was”, riposteert Emily.

Moeder en dochter zijn vast van plan om nog eens naar de Grand Canyon terug te keren. “Maar dan zal ik zo’n toeren niet meer uithalen. Ik zal netjes naast de balustrade blijven lopen”, belooft het meisje.

Vorig jaar kwamen zeventien mensen om aan de kloof, dat zijn er vijf meer dan gemiddeld. De meesten sterven door de hitte of de uitdroging, maar af en toe maakt iemand ook een fatale val.