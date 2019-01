Meisje (2) valt in neushoornverblijf tijdens bezoek aan dierentuin in Florida Redactie

02 januari 2019

03u35

Bron: AD 0 In de dierentuin in Florida is vandaag een 2-jarig meisje in het verblijf van de neushoorns gevallen. Volgens Amerikaanse media zou het kind samen met haar moeder naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het kind zou geen zware verwondingen hebben opgelopen.

Het incident in de Brevard dierentuin in Melbourne in de Amerikaanse staat Florida vond plaats tijdens een educatieve bijeenkomst waarbij bezoekers dichtbij de dieren kunnen komen: ze zijn enkel afgescheiden door een hek. Het kind viel echter door de spijlen van het hek heen.

Minstens één van de neushoorns zou het meisje hebben aangeraakt met zijn snuit, maar de peuter zou niet ernstig gewond zijn geraakt, zo blijkt uit een persbericht van de familie. Die vraagt om met rust te worden gelaten “na deze vermoeiende dag”.

Volgens een woordvoerder organiseert de dierentuin al sinds 2009 zulke bijeenkomsten, maar hebben er nooit eerder vervelende incidenten plaatsgevonden. “Onze topprioriteit is de veiligheid van onze gasten. We zullen deze bijeenkomsten voorlopig dus stilleggen, tot we onze veiligheidsprocedures zorgvuldig hebben bekeken en we zeker weten dat dit niet nog eens kan gebeuren”, zegt directeur Keith Winsten in een verklaring.

