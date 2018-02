Meisje (2) sterft buiten in vrieskou terwijl vader binnen ligt te slapen IB/redactie

06 februari 2018

01u45

Bron: AD 0 Een 2-jarig meisje uit de Amerikaanse staat Ohio is buiten in de vrieskou gestorven, terwijl haar vader binnen in slaap was gevallen. Hij was net teruggekeerd van een nachtdienst. Het meisje werd enkele uren later door haar moeder op de veranda van het huis gevonden.

Terwijl haar moeder boodschappen was gaan doen en haar vader op de bank zat te dommelen, zag Wynter Parker haar kans schoon om zonder jas naar buiten te lopen. De temperatuur in het plaatsje Akron, waar de familie woont, lag echter ver onder het vriespunt: het was buiten tussen de -11 en -7 graden Celsius. Door die ijzige koude raakte het meisje echter al snel onderkoeld.

Reanimatie

Toen de moeder enkele uren later thuis kwam, en haar dochtertje buiten op de veranda aantrof, belde ze direct het alarmnummer en probeerde ze het meisje te reanimeren. Maar dat bleek al te laat. Het kindje overleed later in het ziekenhuis. Dat meldt de lokale krant The Akron Beach Journal. Hoe lang het meisje buiten op de veranda heeft gelegen is niet bekend.

Volgens de politie van Ohio is er nog geen aanklacht tegen de vader ingediend, maar is het onderzoek nog gaande. Ook wordt autopsie verricht op het lichaam van het meisje.

De familie van Wynter probeert hier geld in te zamelen om haar begrafenis te betalen.