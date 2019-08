Meisje (2) huilend aangetroffen naast lichaam overleden moeder HL

27 augustus 2019

13u06

Bron: Sud Ouest 1 De Franse hulpdiensten werden vrijdagavond verwittigd door passanten die gekrijs van een kind hoorden vanuit een appartement in Saintes, een gemeente iets boven Bordeaux. Ze vonden er een meisje van amper 2 jaar oud, huilend naast het lichaam van haar overleden moeder.

De 32-jarige vrouw had ernstige gezondheidsproblemen als gevolg van een verslaving, schrijft de Franse krant Sud Ouest. Hoelang de moeder al overleden was, is voorlopig niet bekend. Een autopsie moet duidelijkheid geven over de precieze doodsoorzaak.

De vader van het kind zit in voorlopige hechtenis, dus het meisje wordt voorlopig opgevangen op de dienst pediatrie van het plaatselijke ziekenhuis. Er werd een jeugdrechter aangesteld.