Meisje (19) slachtoffer van gefilmde groepsverkrachting op Nieuwjaar, vier Ecuadorianen in Spaanse cel mvdb

06 januari 2019

18u00

Bron: Belga - La Sexta 0 De Spaanse politiedienst Guardia Civil heeft vier jonge Ecuadorianen gearresteerd wegens de groepsverkrachting van een 19-jarig meisje. Het incident gebeurde in de nacht van oud en nieuw in het zuidoostelijke dorp Callosa d’Ensarria, een dorp in de brede omgeving van de badplaats Calpe.

Het slachtoffer werd in de ochtend van 1 januari halfnaakt aangetroffen in een kelder in het dorp. De vrouw was stomdronken gevoerd en wist zelfs haar woonplaats niet meer, luidt het in een verklaring van de Guardia Civil.De vermeende agressors zouden volgens Spaanse media hun daden hebben gefilmd met een smartphone. De vier (19, 21, 22 en 24 jaar) werden nog dezelfde dag ingerekend.



Een van de vier verdachten is een 22-jarige Ecuadoriaan die bij de politie stond geseind wegens verschillende gevallen van seksueel misbruik met ook minderjarige slachtoffers. Hij zou in verband worden gebracht met de verkrachting van een vrouw in oktober.



De vier zouden de avond met het 19-jarige meisje hebben doorgebracht en vervolgens hebben toegeslagen. Ook twee andere vrouwen zouden door hen seksueel zijn misbruikt, aldus nog Guardia Civil zonder verdere uitleg.

Pamplona

Vijf mannen kregen begin december in beroep negen jaar cel wegens het seksueel misbruik van een 18-jarig meisje tijdens de San Fermin-feesten editie 2016 in de Baskische stad Pamplona. De openbare aanklager had twintig jaar cel gevorderd omdat op beelden die het vijftal zelf in hun Whatasapp-groep had gepost, duidelijk te zien was dat ze zich schuldig maakten aan verkrachting.

De rechter in beroep volgde - net als in eerste aanleg - echter de Spaanse strafwet die stelt dat er pas sprake is van een verkrachting indien dit gepaard gaat met geweld en intimidatie.



De rechtbankvoorzitter oordeelde dat het ontklede slachtoffer “een passieve houding aannam en zichzelf niet had verdedigd.” De lichte strafmaat zorgde voor betogingen in verschillende Spaanse steden. In de zaak is cassatieberoep aangetekend. De vijf, door de Spaanse pers de ‘Wolvenroedel’ gedoopt, werden na het vonnis niet meteen aangehouden en verschenen op tweede kerstdag in de rechtbank van Sevilla voor een hoorzitting. De advocaten van het slachtoffer vrezen dat ze mogelijk de vlucht nemen en vragen alsnog hun onmiddellijke aanhouding, hierin is nog geen beslissing gevallen.