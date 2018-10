Meisje (18) slachtoffer van groepsverkrachting in Freiburg: 7 Syriërs en Duitser opgepakt KVE

26 oktober 2018

17u44

Bron: Die Welt, Der Spiegel, RTL.de, Focus 40 Een achttienjarig meisje is in de Duitse stad Freiburg het slachtoffer geworden van een groepsverkrachting. Een van de daders zou haar een drankje - met daarin een verdovende drug - aangeboden hebben. Ondertussen zijn acht mannen opgepakt waaronder 7 Syrische vluchtelingen en een 25-jarige Duitser.

Op 13 oktober was het meisje samen met een vriendin naar een discotheek gegaan. Volgens de politie had ze daar kennisgemaakt met een van haar latere verkrachters. De 19-jarige man bood haar een drankje aan, waarin zich vermoedelijk een verdovende drug bevond.

Rond middernacht ging ze met de man naar buiten. Vervolgens trok hij haar het struikgewas in en verkrachtte haar. Het meisje was door de verdoving helemaal weerloos.



Na de verkrachting liet de dader zijn slachtoffer achter in het struikgewas en ging weer de discotheek binnen. Daar zou hij tegenover andere mannen over zijn daad gepocht hebben. Vervolgens zouden ook zij zich aan de jonge vrouw vergrepen hebben.

De acht vermoedelijk daders werden volgens de politie opgepakt in de stad Freiburg en in het district Breisgau-Hochschwarzwald. De Syrische staatsburgers met een leeftijd tussen 19 en 25 jaar verbleven hoofdzakelijk in asielcentra. Bijna allemaal waren ze al gekend bij de politie.

Speurders kwamen een dader op het spoor via een DNA-analyse. Het onderzoek loopt nog volop. De politie sluit immers niet uit dat nog meer mannen aan de groepsverkrachting hebben deelgenomen.

De partijloze burgemeester van Freiburg, Martin Horn, heeft vandaag verklaard dat er voor de daders geen tolerantie kan zijn. Tegelijkertijd waarschuwde hij om niet alle vluchtelingen over dezelfde kam te scheren. “De meerderheid van de migranten houdt zich aan onze wetten”, zei hij. “Het doel moet zijn om de veiligheid in de stad te verhogen door een grotere aanwezigheid van de politie in het straatbeeld.”