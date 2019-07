Meisje (18) gaat naar bal in Zuid-Frankrijk. Ze wordt dood en halfnaakt aangetroffen op kerkhof Karen Van Eyken

08 juli 2019

11u25

Bron: BFM-TV, RTL 16 Een meisje (18) ging zaterdagavond samen met haar familie naar een bal van de lokale brandweer in een dorpje ten noorden van Perpignan. De volgende dag werd ze dood en halfnaakt aangetroffen op het kerkhof. De tiener kreeg meerdere messteken. De politie is met een onderzoek gestart. Of ze ook misbruikt is, zal de autopsie moeten uitwijzen.

Wat een feestelijke avond had moeten worden voor de kleine gemeenschap in Saint-Paul-de-Fenouillet in het departement Pyrénées- Orientales, draaide uit op een nachtmerrie. Een meisje was samen met haar familie naar het bal van de brandweer gekomen. Maar rond twee uur ‘s nachts konden de verwanten haar nergens vinden en werd de politie gealarmeerd. Maar een zoektocht leverde niets op.

Gisteren rond 11 uur deed een bezoeker een macabere ontdekking op de begraafplaats van Estagel, 18 km verderop. Volgens Franse media werd de tiener halfnaakt aangetroffen. Ze zou meerdere messteken in de hals hebben gekregen.

De politie is met een onderzoek gestart. Lokale speurders krijgen bijstand van een team uit Montpellier.

De autopsie zou begin deze week plaatsvinden en meer duidelijkheid moeten verschaffen over de exacte omstandigheden van de moord en/of er ook sprake is van seksueel misbruik.