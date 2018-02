Meisje (18) dat wereldwijd mensen inspireerde om aardiger te zijn voor elkaar, overleden aan hersenkanker IB

19 februari 2018

01u14

Bron: Twitter, Facebook, Globalnews.ca 34 Rebecca Schofield, een 18-jarig meisje uit Riverview in New Brunswick in Canada is overleden aan de gevolgen van hersenkanker. In december 2016 kreeg Rebecca te horen dat ze niet lang meer te leven had. Als reactie op haar naderende levenseinde riep ze op sociale media mensen op om iets liefs voor een ander te doen. De hashtag #beccatoldmeto, ‘Becca zei het me’, werd al snel trending en de tiener kreeg zelfs een onderscheiding van de Canadese premier Justin Trudeau.

Rebecca Schofield, N.B. teen behind global #BeccaToldMeTo kindness campaign has died of brain cancer at the age of 18https://t.co/nLfTCnSfYx pic.twitter.com/rmjfsM5NVv Canoe(@ Canoe) link

Vorig jaar inspireerde het meisje mensen wereldwijd om aardig te zijn voor elkaar nadat ze in december 2016 te horen had gekregen dat ze twee hersentumoren had, die niet meer behandeld konden worden. Daarop begon ‘Becca’, zoals ze liefkozend genoemd werd, niet alleen voor haar leven te vechten, ook probeerde ze om de wereld een stukje beter achter te laten dan ze hem had aangetroffen.

Via sociale media riep de tiener mensen op om iets aardigs voor elkaar te doen, een ‘random act of kindness’, een 'onverwachte goede daad' te stellen. “Ik heb altijd geweten dat mensen in de kern vriendelijk zijn”, zei de tiener in de Canadese media, toen haar oproep eerst nationaal en later zelfs internationaal werd opgepikt. “Het is een stuk gemakkelijker om vriendelijkheid te prediken dan haat. Vriendelijkheid en positiviteit zijn een keuze, en niet een keuze die je maar een keer maakt. Je moet er telkens opnieuw voor kiezen.”

“People have a natural need to do good and that is what I am doing, I am being that vessel to do good,” said Rebecca Schofield in December 2016. You definitely were Becca. My condolences to her family.https://t.co/L3ZvF5ftJQ Sean Previl(@ SeanPrevil) link

Voortleven

Haar positieve houding en haar oproep tot generositeit en medemenselijkheid maakte veel los. In haar overlijdensbericht op Facebook schrijven haar ouders dat “jullie Becca kracht en moed gaven tijdens haar reis. Jullie gaven haar de zegen te weten dat ze in haar te korte leven een verschil had gemaakt. Jullie gaven haar de hoop dat al het goede en slecht van de afgelopen drie jaar zin hadden gehad, al was dat niet altijd makkelijk om in te zien. Onze familie is opgetild door jullie liefde en we zullen ons gedragen blijven voelen in de komende tijd."



"Ondanks dit alles was het nooit Rebecca’s bedoeling om de #Beccatoldmeto-beweging die ze inspireerde om haar te laten draaien. Haar erfenis is niet al het goede dat haar ten deel viel: het zijn de duizenden ‘vriendelijke momenten’ die vanuit ons huis in Riverview geïnspireerd werden en zich verspreiden over Noord-Amerika en de wereld. We hopen dat de wereldwijde gemeenschap die ze inspireerde zal blijven proberen om de wereld beter te maken. We bidden dat #Beccatoldmeto zal blijven voortleven. Houd haar droom in leven en onze geliefde Becca zal voor altijd leven. Ben vriendelijk voor elkaar”, schrijven de rouwende ouders op Facebook.

De dood van de tiener heeft wereldwijd al voor 'extra' goede daden gezorgd om het meisje te eren. Online roepen mensen elkaar ook op om het goede voorbeeld van Rebecca niet te vergeten.

Thank you Becca for inspiring people everywhere ...#Beccatoldmeto 😢 pic.twitter.com/KYWTM8NZhS Tara(@ tmhill_tara) link

Beautiful Becca had a beautiful message: Be Kind.

In her honour I’d like to offer a copy of #TragicallyHip TroubleAtTheHenhouse to someone who writes an act of kindness below. I’ll mail it anywhere at all. Use #BeccaToldMeTo in your reply to keep her kind hope trending. pic.twitter.com/RYhRPBxWqy Mary Eileen(@ _LyricalLessons) link

If you can think of it today, tomorrow or this week, do something kind for someone. And then don’t stop from there. Becca told us to, and would want us to keep the wave of kindness going #Beccatoldmeto Lainie B.(@ lainiebell73) link