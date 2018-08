Meisje (17) wekenlang vastgehouden, verkracht en gefolterd in Marokko: 12 mannen opgepakt IVI

29 augustus 2018

17u08

Bron: VRT, BBC 0 Twaalf personen zijn gearresteerd voor hun rol in de kidnapping, opsluiting en verkrachting van een zeventienjarig meisje in Marokko. Khadija is bijna twee maanden lang misbruikt en mishandeld.

Het meisje werd in juni ontvoerd door een groep mannen in het dorp Oulad Ayad, in het centrum van het land. Ze hebben haar bijna twee maanden vastgehouden, verkracht en mishandeld. In een tv-interview vertelde Khadija vorige week hoe de mannen, die tussen 18 en 27 jaar zijn, haar om de beurt hebben misbruikt. Ze hebben ook haar lichaam verminkt met tatoeages en brandwonden van sigaretten. “Ik ga het hun nooit vergeven, ze hebben me kapotgemaakt”, getuigde Khadija. Het meisje heeft verschillende keren geprobeerd om te ontsnappen, maar werd telkens betrapt en geslagen. “Ze hebben me gefolterd. Ik kreeg geen eten of drinken. Ik mocht me zelfs niet wassen.”

Klacht

De ontvoerders hebben haar uiteindelijk vrijgelaten, op voorwaarde dat ze haar mond zou houden over wat er was gebeurd. Samen met haar familie heeft Khadija toch een klacht ingediend bij de politie. Twaalf verdachten zijn ondertussen gearresteerd.

De hoofdverdachte in de zaak is een twintigjarige man. Hij wordt, samen met tien medeplichtigen, beschuldigd van verkrachting, foltering, kidnapping, doodsbedreiging en bendevorming. Een twaalfde persoon wordt aangeklaagd voor het niet helpen van een persoon in nood en omdat hij de zaak niet is gaan aangeven bij de politie. De politie zou ook nog op zoek zijn naar drie andere verdachten.

#JusticePourKhadija

Het verhaal heeft heel wat ophef veroorzaakt in Marokko en buurlanden. Als reactie op het tv-interview van vorige week, is via sociale media een online petitie opgezet om Khadija te helpen. Met de hashtag #JusticePourKhadija willen mensen aandacht vragen voor het meisje én eisen ze gerechtigheid. Een tatoeëerder uit Tunesië heeft al aangeboden om de tatoeages op haar lichaam te verwijderen.

#JusticePourKhadija Khadija, 17, said she was abducted by a gang, raped and tortured for two months. "I tried to escape several times, but I was caught and beaten. They tortured me, they did not give me food or drink." pic.twitter.com/3MtEEcs61w pembeoltulu(@ pembeoltulu) link