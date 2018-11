Meisje (17) sterft nadat ze haar telefoon in vol bad laat vallen IB

Bron: RTL Nieuws, La Voix du Nord 0 In Frankrijk is een 17-jarig meisje om het leven gekomen nadat ze haar telefoon in het bad waar ze inzat liet vallen. Doordat het toestel via een verlengkabel verbonden was met een stopcontact, werd het meisje hoogstwaarschijnlijk geëlektrocuteerd.

Het drama vond dinsdagavond kort na zessen plaats in de badkamer van het appartement waar de tiener met haar familie woonde in Outreau in het noorden van Frankrijk.

De moeder trof haar dochter levenloos in het bad aan en belde direct de ambulance. Hulpverleners probeerden haar bij aankomst nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat voor het meisje.

Versleten oplaadkabel én verlengsnoer

Volgens de Franse media zat het meisje met haar telefoon in het bad en was het toestel verbonden met een versleten oplaadkabel die bij de telefoon hoorde én een verlengsnoer die was aangesloten op een stopcontact buiten de badkamer.

Vanwege het risico op elektrocutie mogen stopcontacten en andere elektriciteitspunten niet te dicht in de buurt van waterpunten worden geplaatst.

Autopsie

De autoriteiten gaan ervan uit dat de dood van het meisje een tragisch ongeluk was, maar hebben toch een autopsie besteld om de doodsoorzaak definitief vast te stellen.

De sociale huisvestingsmaatschappij Pas-de-Calais Habitat, laat weten dat er in juni nog een jaarlijks onderhoudsbezoek plaatsvond in het door de familie gehuurde appartement. Daarbij werden geen onregelmatigheden opgemerkt.