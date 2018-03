Meisje (17) overleden bij "onopzettelijke schietpartij" in school in Alabama

08 maart 2018

Bron: CNN, Belga

Bij een "onopzettelijke schietpartij" in een school in VS-staat Alabama is woensdag een zeventienjarige om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Dat melden media in de VS.