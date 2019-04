Meisje (17) gestorven nadat ‘pijnlijke rug’ zeldzame kanker bleek te zijn Karen Van Eyken

07 april 2019

22u47

Bron: Metro, The Mirror 3 Elisha Furneaux was een vrolijke tiener die bruiste van het leven. Maar dan was er die pijnlijke rug, waar ze pijnstillers voor kreeg. Die kwaal bleek uiteindelijke het enige symptoom van een zeldzame kanker. Toen de artsen de diagnose stelden, was het eigenlijk al te laat.

De mama van Elisha doet nu haar verhaal om andere mensen te waarschuwen voor de verwoestende kanker die haar dochter heeft getroffen in 2016.

Toen het meisje uit Wales klaagde over rugklachten, vermoedde haar familie dat het kwam doordat ze stage liep in een kinderziekenhuis. Het vele bukken en heffen was wellicht de oorzaak van de pijn. Toen de klachten maar niet beterden, ging Elisha naar de dokter. De tiener kreeg pijnstillers voorgeschreven.

Maar elke doktersbezoeken later was het probleem nog steeds niet opgelost. De rugpijn ging niet weg. Een röntgenfoto moest klaarheid scheppen. Het resultaat van de scan zou inslaan als een bom. De ‘rugblessure’ bleek uiteindelijk een symptoom van een zeldzame kanker te zijn.

Elisha had een ongedifferentieerd pleiomorf sarcoom (UPS):een zeldzame, kwaadaardige tumor die zich bevindt in het bot of in bindweefsel.

“Je verwacht gewoon geen kankerdiagnose als je kind fit en gezond is en zich gedraagt als een normale 17-jarige. Afgezien van wat rugpijn had Elisa geen andere symptomen”, vertelt haar moeder Emma. “Tegen de tijd dat ze werd gediagnosticeerd, was de kanker uitgezaaid naar haar longen, nieren en bekken.”

Na de vreselijke diagnose bracht het meisje vier weken in het ziekenhuis van Cardiff door en daarna 17 weken in het ziekenhuis van Liverpool omdat dat dichter bij de ouderlijke woning in Gwynedd (Wales) was. De laatste vijf weken van haar nog prille leven bracht ze thuis door.

Zes maand en half na de diagnose is Elisha gestorven - op vijf oktober 2016. Ze was amper 17 jaar oud.