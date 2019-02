Meisje (15) vermist nadat migrantenboot kapseist voor Griekse kust kg

13 februari 2019

14u46

Bron: Belga 0 Voor het Griekse eiland Lesbos is vandaag een migrantenboot gekapseisd. De kustwacht kon 51 mensen uit de golven redden. Een 15-jarig meisje is vermist, aldus de Griekse radio. Hevige wind bemoeilijkt de werkzaamheden van de kustwacht.

Sinds begin dit jaar waagden zich volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties 2.348 mensen aan de gevaarlijke oversteek naar de Griekse eilanden. In 2018 kwamen 174 migranten om het leven in de Egeïsche Zee of raakten vermist. Op Lesbos en Samos zitten de opvangkampen echter nog steeds overvol.

