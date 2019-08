Meisje (15) overleden na steekpartij in Breda, minderjarige verdachte aangehouden AD

19 augustus 2019

16u18 0 In een woning in Breda heeft vanmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een 15-jarig meisje overleden. Op een andere plek in Breda is een minderjarige verdachte aanhouden.

Het meisje leefde nog toen de hulpdiensten arriveerden. Zij kregen rond 14.15 uur een melding van een steekpartij in de woning. Wie die melding deed, is niet duidelijk.



Er kwamen meerdere ambulances en politiewagens ter plaatse. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar dat mocht allemaal niet meer baten. Het meisje overleed in de woning aan haar verwondingen. De politie doet een sporenonderzoek, de straat werd afgezet.



Volgens omwonenden woonde het meisje samen met haar moeder in de woning. De situatie trekt veel bekijks uit de buurt.