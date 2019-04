Meisje (15) op de vlucht met hopeloos verliefde buurman (47): “Hij wil met haar trouwen” mvdb

03 april 2019

13u01

Bron: InsideEdition - KATC 0 Een Amerikaans meisje (15) dat haar ouders maandenlang wijsmaakte te babysitten, is met haar 47-jarige buurman gevlucht. Domeanna Spell uit het dorpje Port Barre in Louisiana werd donderdagochtend voor het laatst gezien. Haar oudere zus verklaarde aan Amerikaanse media dat buurman Cory “Shane” Disotell hopeloos verliefd is op Domeanna. “Hij wil met haar trouwen.”

De vermissing wordt door de politie als onrustwekkend beschouwd. Het plaatselijke korps krijgt inmiddels de hulp van de FBI en de staatspolitie van Lousiana. Samen met nog twee andere politie-instanties hebben ze de krachten gebundeld om de tiener zo snel mogelijk terug te vinden.



Domeanna verliet donderdagochtend rond zeven uur ‘s ochtends de schoolbus toen deze aankwam aan haar middelbare school. Getuigen zagen hoe ze de straat overstak en vervolgens instapte in een wagen die werd bestuurd door buurman Disotell. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

‘Kleindochter’

De gescheiden Disotell kon aanvankelijk goed opschieten met Domeanna’s ouders. De drie gingen zelfs samen jagen. De ouders vonden het een goed idee dat Domeanna in de weekends kwam babysitten op Disotells kleindochter. Ze kwamen er pas maanden later achter dat de veertiger helemaal geen kleindochter heeft. Hij gebruikte het als list om ongestoord tijd door te brengen met hun dochter. Om het babysitverhaal geloofwaardig te maken, werd Domeanna gewoon betaald.

De geschrokken ouders confronteerden de buurman toen het bedrog aan het licht kwam. Disotell erkende verliefd te zijn op de minderjarige, hij wou zelfs met haar trouwen. Met onmiddellijke ingang verboden ze hun dochter om nog langer om te gaan met Disotell. Indien hij het waagde om nog op te duiken aan de woning, zou meteen de politie worden gebeld.

Tuinhek

Domeanna sloeg het verbod al snel in de wind. Ook de buurman legde zich er niet bij neer. De politie werd drie weken geleden ingeschakeld toen een bewakingscamera van een andere buur had vastgelegd hoe Disotell ‘s nachts over het tuinhek klom en naar het raam van Domeanna stapte.

Oudere zus Jerrie vermoedt dat Domeanna wellicht helemaal is gebrainwasht door Disotell. De twee verplaatsen zich vermoedelijk in een zilverkleurige Honda Civic bouwjaar 2003. De politie sluit niet uit dat de tiener haar haarkleur heeft veranderd om onopgemerkt te blijven. Ze heeft haar bril mogelijk ook ingeruild voor gekleurde daglenzen.