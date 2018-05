Meisje (15) kelder ingesleurd en verkracht in Duitse stad Chemnitz mvdb

28 mei 2018

12u05

Bron: Tag24 0 Een Syriër (18) is in de oostelijke Duitse stad Chemnitz opgepakt voor de verkrachting van een vijftienjarig meisje.

De jongen sleurde het meisje zaterdagmiddag een kelder van een appartementsgebouw in en verkrachtte haar, maakte de politie in de deelstaat Saksen vandaag bekend.

Het meisje kon na de feiten zelf wegvluchten. Ze werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis waar ze 's anderendaags door de politie werd verhoord. De dader, die het slachtoffer vluchtig kende, is enkele uren na de feiten opgepakt. Hij is in voorlopige hechtenis geplaatst.