Meisje (15) in coma tijdens vakantie op Dominicaanse Republiek: “Diabetes? Wij vallen compleet uit de lucht” Sven Van Malderen

26 juni 2019

12u05

Bron: New York Post 6 Een tienermeisje uit Argentinië is tijdens haar vakantie op de Dominicaanse Republiek in coma gevallen. De dokters wijzen op ernstige complicaties vanwege diabetes, haar familie komt compleet uit de lucht vallen. “Nooit geweten dat ze die aandoening had”, klinkt het. Op het Caribische eiland zijn het voorbije jaar elf Amerikaanse toeristen gestorven, tientallen anderen zijn zwaar ziek geworden. De FBI onderzoekt of er een verband bestaat.

Candela Saccone (15) had normaal gezien op 19 juni naar huis moeten terugkeren, maar die ochtend voelde ze zich duizelig en moest ze braken. Ze vertoonde ook symptomen van uitdroging. In het medisch centrum van Punta Cana stelden dokters vast dat de tiener last had van keto-acidose (giftige stoffen die het bloed verzuren; nvdr).

“Concreet gaat het om een zware complicatie van diabetes. Het lichaam maakt niet genoeg insuline aan, daardoor krijgen de ketonen vrij spel”, laat de Mayo Clinic weten.

“Nog altijd kritiek”

Omdat er niet genoeg medische voorzieningen waren, werd het meisje overgebracht naar een ziekenhuis in Santo Domingo. Volgens CNN is het niet duidelijk wanneer ze precies in coma gegaan is. “Gisteren was haar situatie nog altijd kritiek, maar er zijn wel tekenen van beterschap”, klinkt het.

Volgens haar moeder was Candela de avond voordien al haar eetlust verloren. “Ze had extreem veel last van haar keel, op een bepaald moment kon ze zelfs niet meer slikken.”

“Paniekerige reacties niet nodig”

Minister van Gezondheid Rafael Sánchez Cárdenas heeft de familie eergisteren een bezoek gebracht. Hij blijft beklemtonen dat paniekerige reacties helemaal niet nodig zijn. “Wat er aan de hand is? Het gaat telkens om toeristen die al een medische voorgeschiedenis hebben. En dan sterven ze hier, maar dat gebeurt ook in andere landen.” De FBI laat nu toch onderzoeken of er niets mis is met de alcohol die aangeboden wordt in de minibars van de verschillende hotels.

De gevolgen van de reeks mysterieuze overlijdens zijn tot in ons land voelbaar. TUI biedt ongeruste klanten de mogelijkheid om hun reis naar de Dominicaanse Republiek gratis om te boeken.