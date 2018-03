Meisje (15) dumpt pasgeboren baby in vuilbak nadat ze zwangerschap zes maanden verborgen houdt HR

Bron: La Provence 1 Een 15-jarig meisje uit Marseille heeft haar pasgeboren baby gedumpt in een vuilnisbak. Ze was bevallen op het appartement van een vriendin. "De baby was paars en levensloos", zegt het meisje. Maar de autopsie spreekt dat tegen.

De tiener van 15 jaar had haar ongewenste zwangerschap al meer dan zes maanden verborgen gehouden voor haar ouders. Die ontdekten de dag na de bevalling dat hun dochter aan een 'ernstige bloeding' leed en brachten haar naar het ziekenhuis. Daar kon het meisje uiteindelijk niet anders dan aan de dokters toegeven dat ze een dag eerder bevallen was bij een van haar vriendinnen.

"Paars en levenloos"

Ze vertelde dat ze de baby, die "paars en levensloos" was, in een trainingspak wikkelde en vervolgens in een plastic zak. Daarna gooide ze het pasgeboren kind in de vuilbak. De politie vond het overleden lichaam terug in een containerpark. Volgens de autopsie heeft de baby na de geboorte 'goed geademd'. De tiener zou momenteel nog in het ziekenhuis verblijven, maar zal volgens La Provence binnenkort in hechtenis genomen worden. Ze loopt het risico om vervolgd te worden voor zware verwaarlozing met de dood tot gevolg, maar niet voor moord.