Meisje (15) doodgereden in Nederland: politie onderzoekt straatrace Hanneke Marcelis Marcia Nieuwenhuis

20 juni 2019

16u37

Bron: AD.nl 8 Een 15-jarig meisje uit de Nederlandse gemeente Heerhugowaard in de provincie Noord-Holland is om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Ze werd aangereden door een Porsche Cayenne toen ze gisteren met de fiets naar huis reed. Het meisje overleed ter plaatse. De politie houdt er rekening meer dat er een straatrace aan de gang was. Twee jongemannen van 26 en 28 uit Heerhugowaard, die reden in de Porsche en een BMW, zijn aangehouden.

“We hebben geruchten gehoord dat er een straatrace zou zijn geweest, wij liggen ook niet te slapen als politie zijnde,” stelt politiewoordvoerder Wendy Boudewijn van de politie Noord-Holland. “Maar het is nog te vroeg om uitsluitsel te geven over de geruchten, want het onderzoek is nog in volle gang”, zo vervolgt de woordvoerder. “Dat scenario wordt onderzocht. Het onderzoek moet super, super, super goed gedaan worden, omdat er een dodelijk slachtoffer is.”

Geschept

Het slachtoffer zou volgens getuigen zijn geschept door een auto die te hard reed. De politie heeft twee mannen (26 en 28 jaar) uit Heerhugowaard aangehouden. Eén daarvan is de bestuurder van de donkerkleurige Porsche Cayenne, die mogelijk dus meedeed aan een straatrace. De andere is de bestuurder van een donkere BMW, die ook betrokken zou zijn geweest bij het ongeval. De mannen zitten vast op het politiebureau. Hun rijbewijzen en telefoons zijn in beslag genomen.

De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben dat te maken kan hebben met de aanrijding, of naar andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek.