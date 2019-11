Meisje (15) dat halfbroertje (3) doodstak in Duitsland gevat na urenlange klopjacht KVE

07 november 2019

09u24

Bron: DPA, Focus, Bild, N-TV 2 De Duitse politie heeft een urenlange klopjacht gehouden op een meisje van vijftien dat gisteren haar 3-jarige halfbroertje zou hebben doodgestoken. Oliwia-Marta Kargol vluchtte na het incident weg en was een tijdlang spoorloos. Volgens de Duitse nieuwszender N-TV werd ze nu gevat.

Het levenloze lichaam van de jongen werd gisteren aangetroffen door zijn moeder toen ze rond 21 uur thuis kwam in de flat in het stadje Detmold, een stad met 70.000 inwoners in deelstaat Noordrijn-Westfalen.

De speurders gaan ervan uit dat Oliwia-Marta Kargol haar broertje met een mes dodelijk heeft verwond. De politie verspreidde na de dramatische feiten meteen een signalement van de voortvluchtige tiener. Duitse media melden dat de familie een Poolse achtergrond heeft.

Met onder andere een helikopter en speurhonden werd urenlang gezocht in de omgeving van Detmold waar de tragedie plaatsvond. Die klopjacht is nu succesvol afgerond. Het meisje werd op aanwijzingen van getuigen in de nabijgelegen plaats Lemgo gearresteerd.

De aanleiding voor de steekpartij in het appartement is vooralsnog onduidelijk. Er is een politieteam van vijftien mensen bezig met het onderzoek naar de feiten.