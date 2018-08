Meisje (14) verkracht aan drukke winkelstraat in Hamburg mvdb

Een 14-jarig meisje is zaterdagochtend op klaarlichte dag nabij een drukke winkelstraat in de Duitse grootstad Hamburg verkracht.

De 30-jarige Afghaanse verdachte vergreep zich aan haar en bleef haar volgen toen ze na het misdrijf een metrostation invluchtte, een metrorit nam en enkele haltes verder uitstapte. Door het vroege uur was er nog niet veel volk op de been. Ze zocht uiteindelijk hulp in een tankstation. De verdachte die gekend is voor verschillende feiten, werd ter plaatse in de boeien geslagen.

De verdachte benaderde rond 9 uur 's ochtends het meisje bij het centrale station. Hij beweerde haar te kennen en probeerde een gesprek aan te knopen. De tiener ging hier niet op in en wandelde verder richting Mönckebergstrasse, een van de drukste winkelstraten van Duitslands tweedegrootste stad. Aan een overdekte doorgang nabij het filiaal van elektronicaketen Saturn duwde de verdachte het meisje tegen gesloten zij-ingang. Het slachtoffer probeerde zich los te wrikken, maar kon de man niet stoppen. De verdachte vluchtte achteraf niet weg, maar bleef het meisje achtervolgen.

Het slachtoffer vluchtte het metrogedeelte van het centrale station in en nam de eerst voorbijkomende metro. De Afghaan deed hetzelfde. Zelfs toen het meisje enkele haltes verder afstapte, bleef hij haar volgen. Aan een tankstation kon ze hulp inschakelen. De politie kon de verdachte in de nabije omgeving oppakken. Hij bleek zwaar onder de invloed van alcohol en werd overgebracht naar de gevangenis. De man is gekend voor heel wat feiten waaronder bedreiging, mishandeling en diefstal. Hij werd twee jaar geleden veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar na geweldpleging.