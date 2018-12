Meisje (14) valt 200 meter omlaag van bekend uitkijkpunt in VS en sterft KVDS

28 december 2018

12u52

Een Amerikaanse tiener is deze week om het leven gekomen toen ze een bekend uitkijkpunt bezocht in de staat Arizona. Het meisje (14) uit Californië viel meer dan 200 meter naar beneden.

Het incident gebeurde aan de bekende Horseshoe Bend, een hoefijzervormige meander van de Coloradorivier die diep in de rotsen is uitgesleten, aan de grens van Arizona en Utah. Veel toeristen op rondreis in het westen van de Verenigde Staten maken er een stop.

Lichaam

Volgens de politie van Coconino County werd het lichaam van het meisje maandag gevonden, onderaan het uitkijkpunt. Familieleden hadden alarm geslagen om 16 uur, ongeveer twee uur nadat ze haar voor het laatst hadden gezien. Het Bureau Openbare Orde en Veiligheid van de staat Arizona zette meteen een helikopter in en die kon het stoffelijk overschot lokaliseren.





Omdat het al donker begon te worden, kon het lichaam maandagavond niet meer geborgen worden. Reddingswerkers keerden dinsdag terug voor die taak.





Het lichaam werd daarna overgebracht naar de lijkschouwer in het naburige Flagstaff, waar de eerste vaststellingen wezen op een ongeval. Het onderzoek is echter nog aan de gang. (lees hieronder verder)

Het is niet de eerste keer dat iemand om het leven komt aan het uitkijkpunt. Op 6 mei van dit jaar kwam een 33-jarige man uit Phoenix er nog om het leven toen hij bijna 250 meter omlaag viel. En in 2010 viel ook al een Grieks toerist naar beneden. Ook hij overleefde het niet.

Uitkijkplatform

In juni werd nog een speciaal uitkijkplatform geopend bovenaan de rotsen, waar toeristen op een veilige manier van het adembenemende uitzicht kunnen genieten. Maar het is nog altijd mogelijk om vrij rond te lopen aan de rand van de kliffen.

Ooit was het uitkijkpunt amper bekend, maar sociale media brachten daar verandering in. Dit jaar zullen zo’n 2 miljoen toeristen de Horseshoe Bend bezocht hebben.