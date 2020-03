Meisje (14) stort te pletter na selfie-ongeval op dak van flatgebouw HR

09 maart 2020

14u46

Bron: Belga, El Mundo 0 Buitenland Een veertienjarig meisje is zaterdag overleden na een selfiesessie op het dak van een zes verdiepingen tellend gebouw in Madrid. Dat meldt het persagentschap Europa Press na een bericht van de lokale politie.

Volgens de politie stond het meisje met vriendinnen op het dak van het gebouw waar hij haar grootmoeder woont. Ze stond op een plastic dakluik selfies te schieten toen het luik het plotseling begaf. De tiener viel zes verdiepingen naar beneden in de trappenhal en overleed enkele uren later in het ziekenhuis, zo meld El Mundo.

Volgens vriendinnen van het slachtoffer hadden ze eerder al verschillende keren op die plaats foto’s gemaakt, zonder dat er iets gebeurde. Tientallen klasgenoten en vrienden kwamen in het uitvaartcentrum al afscheid nemen van het meisje.

