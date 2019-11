Meisje (14) belt zelf hulplijn: ouders van 5 kinderen in “lamentabele levensomstandigheden” aangehouden voor verwaarlozing jv

04 november 2019

11u38

Bron: Flagler County Sheriff's Office, NBC News 1 Een meisje van veertien uit Florida wordt geprezen voor haar moed om zelf naar de hulplijn voor kindermishandeling te bellen. De politie trof het gezin aan in “lamentabele levensomstandigheden”. De ouders werden allebei opgepakt voor kinderverwaarlozing.

De tiener deed haar moedige telefoon donderdag. Het meisje zei dat ze van haar ouders niet alleen moest zorgen voor haar vier broers en zussen van 6, 8, 9 en 12 jaar oud, maar ook voor hun drie honden, twee kippen en een konijn. Vader Dennis Allen (33) en moeder Betty Nicolicchia-Allen (42) werkten laat. Het meisje had nooit onderwijs gekregen. Haar moeder mishandelde haar fysiek en emotioneel. Ze dacht aan zelfmoord door de toestand thuis.

Uiteindelijk rukte de politie uit naar het huis in Bunnell, zo’n 120 km ten noorden van Orlando in de staat Florida. De politie vond het huis in “complete wanorde”. Op Facebook klinkt het zo: “Elke kamer van het huis lag bezaaid met dierlijke uitwerpselen en urine, met rottend voedsel, kakkerlakken en andere vliegende insecten. Sommige kamers waren zo bezaaid met afval dat de agenten de vloer niet meer konden zien en hun laarzen vastplakten aan de met vuil bedekte vloeren.” In de diepvries lag er ingevroren kip, maar in de ijskast was er niets eetbaars te bespeuren.

De laatste keer dat de kinderen zich hadden kunnen wassen dateerde van drie tot zeven dagen geleden. Er was geen stromend water in huis en dus moesten ze naar openbare toiletten om zich te wassen. “Een traumatische situatie voor al die kinderen”, aldus sheriff Rick Staly. “Halloween is een dag waarop kinderen plezier horen te maken in plaats van aan zelfmoord te denken. Gelukkig moeten ze nu niet meer bang zijn van hun ouders, die duidelijk niet weten hoe ze fatsoenlijk voor kinderen moeten zorgen.”

Het veertienjarige meisje wordt medisch begeleid voor haar zwarte gedachten. De vier andere kinderen zijn onder de hoede van de kinderbescherming geplaatst.

Vrijdagnamiddag werden de ouders, Dennis Allen en Betty Nicolicchia-Allen, gearresteerd. Ze betaalden de borgsom van 10.000 dollar (bijna 9.000 euro), waardoor ze sinds zaterdagavond weer voorlopig vrij zijn. Ze blijven gescheiden van hun kinderen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.