Meisje (13) sterft door elektrocutie, wellicht nadat smartphone in bad valt

17 december 2019

Bron: La Provence, France3 22 Buitenland Een meisje van 13 jaar is in Frankrijk dood aangetroffen in bad. Volgens de vaststellingen kwam ze wellicht om het leven door elektrocutie nadat haar smartphone, die aan het opladen was, in bad viel. Er gebeurden recent al verschillende gelijkaardige drama’s.

Het jonge meisje werd zondagavond thuis dood aangetroffen in Vitrolles, in de buurt van Marseille. De hulpdiensten werden nog opgeroepen, maar alle hulp kwam te laat. Volgens de brandweer heeft het overlijden mogelijk te maken met haar smartphone die in bad zou gevallen zijn terwijl hij in het stopcontact stak om op te laden. Die hypothese moet nog bevestigd worden door de autopsie.

Twee maanden geleden kwam in ons land een vrouw om het leven door elektrocutie nadat ze haar smartphone in bad liet vallen. De Franse vrouw, een moeder van vier kinderen, werd naar het ziekenhuis van Dinant gebracht maar overleed daar enkele dagen later.

En in november raakte bekend dat een meisje uit Nederland zware brandwonden opliep nadat ze haar gsm in bad liet vallen.

In het Outreau in het noorden van Frankrijk kwam in vorig jaar ook een 17-jarig meisje om het leven nadat ze haar gsm in bad liet vallen. Ook haar telefoon was via een kabel verbonden met een stopcontact.