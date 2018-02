Meisje (13) maakt dodelijke val van bekend wandelpad in Zion National Park jv

07 februari 2018

09u37

Bron: AP 14 Drama in het bekende Zion National Park in de Amerikaanse staat Utah. Op het populaire smalle pad van en naar de top van Angels Landing maakte een dertienjarig meisje maandagavond een dodelijke val.

Andere hikers vonden de tiener al snel op het lager gelegen West Rim-pad. Het meisje uit het zuiden van Utah overleefde haar vreselijke val niet. Gisterochtend werd Angels Landing, een 454 meter hoge rotsformatie waarvan de top op 1.765 meter boven zeeniveau ligt, tijdelijk afgesloten voor het onderzoek naar het ongeval.

Het uitgekapte pad naar de top, vanwaar het uitzicht over Zion canyon spectaculair is, is 3,9 km lang en niet zonder gevaren. De wandeling wordt zeker afgeraden voor kinderen. In het verleden stierven ook al vaker hikers op het Angels Landing-pad. De laatste twee jaren telkens één.

Het meisje had het rotsachtige pad eerder al eens bewandeld. Er lag maandag geen sneeuw of ijs en het weer was gunstig.

Er zouden geen ooggetuigen geweest zijn van het ongeluk, maar sommige bezoekers van het park hoorden het wel gebeuren. Dat was rond 17 uur. Het slachtoffer was op het moment van het ongeval alleen aan het wandelen. Ze had besloten om sneller terug te keren dan de rest van haar familie.