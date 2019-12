Meisje (13) “haat wiskunde” en gaat leraar te lijf met mes mvdb

01 december 2019

12u47

Bron: AFP 0 Een leerlinge van amper dertien wordt beschuldigd van poging tot moord na een geval van zware agressie in het klaslokaal. Het meisje dat school loopt in het Centraal-Franse Richelieu (Indre-et-Loire) ging vrijdagvoormiddag haar leraar wiskunde te lijf met een mes. De man raakte lichtgewond aan de borst, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Het meisje is onmiddellijk gearresteerd en is zaterdagmiddag voorgeleid aan de onderzoeksrechter, maakte de procureur van Tours Grégoire Dulin deze voormiddag bekend. De dertienjarige gaf niet meteen een verklaring waarom ze haar leraar aan het einde van het lesuur gewapend te lijf ging. “Ze haat het vak wiskunde, maar viseert niet haar leerkracht hierom”, luidt het. Klasgenoten omschrijven haar als eenzaam en teruggetrokken.



Ze zal de komende dagen psychiatrisch worden onderzocht. De leerlingen van het Collège Puy de la Roche krijgen komende week psychologische hulp om de aanval een plaats te geven. Het is niet duidelijk of de leraar morgen terug aan de slag gaat.