Meisje (12) redt zichzelf en vader na ongeval op Nederlandse snelweg

05 september 2020

18u28

Bron: BD.nl 0 Slim optreden van een 12-jarig meisje heeft er afgelopen nacht voor gezorgd dat zij en haar vader na een auto-ongeluk uit hun benarde positie werden bevrijd. Door nog onbekende oorzaak belandden ze met hun auto in een sloot naast de Nederlandse snelweg A59 bij Waalwijk (Noord-Brabant). Ze wist de aandacht van een andere weggebruiker te trekken door met de zaklamp van haar telefoon te schijnen.

De auto met daarin vader en dochter reed eerst tegen een vangrail aan en kwam daarna aan de andere kant van de weg in de sloot terecht. Na het ongeluk wist de dochter door met het licht van haar smartphone te zwaaien de aandacht van een andere automobilist te trekken. Die schoot te hulp.



Er waren twee takelwagens nodig om de auto uit de sloot te halen. De vader is met klachten aan zijn borst, nek en hoofd naar het ziekenhuis gebracht. Hij gaf volgens een woordvoerder van de politie zelf aan onder invloed te zijn van alcohol. In het ziekenhuis is een bloedtest afgenomen om te controleren of hij meer alcohol op had dan toegestaan. Zijn rijbewijs is in afwachting daarvan ingenomen.



Het 12-jarige meisje bleef ongedeerd. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Het meisje heeft van de politie een knuffelbeer gehad voor haar dappere optreden.



