Meisje (12) per ongeluk doodgeschoten aan benzinestation in Zweden SVM

02 augustus 2020

16u16

Bron: Belga 0 Aan een benzinestation in de buurt van de Zweedse hoofdstad Stockholm is vorige nacht een meisje doodgeschoten. Volgens de politie was het slachtoffer amper twaalf jaar. Ze overleed aan haar verwondingen in het ziekenhuis.

De politie van Stockholm voert een onderzoek wegens moord, maar een verdachte is voorlopig niet opgepakt.

De motieven voor de schietpartij zijn voorlopig onduidelijk, maar volgens de krant ‘Expressen’ was het meisje niet het doelwit. Ze zou geraakt zijn door een kogel die bedoeld was voor twee bendeleden.